İskenderun'daki Askeri Eğitimde İki Asker Şehit Oldu

İskenderun'daki Askeri Eğitimde İki Asker Şehit Oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınan 7 askerden iki'sinin, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın şehit olduğunu açıkladı. İlk otopsi raporuna göre, şehitlerin ölüm nedeni aşırı sıvı kaybı nedeniyle meydana gelen çoklu organ yetmezliği olarak belirlendi. Diğer 5 askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alınan 7 askerden Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan 7 silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (Dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır. Hastanede tedavileri devam eden 5 silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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