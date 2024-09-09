Üye Girişi
Haberler

MSB: Irak'ın kuzeyindeki terörist hedefler imha edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatıyla 21 hedefin imha edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki, içlerinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 21 hedefin düzenlenen hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edildiği, PKK/KCK ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine 9 Eylül 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Güvenlik Politika Güncel Hakurk Terör Gara Irak

'Aileye vermeyin' çağrıları vardı! İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

İşte Narin Güran'ın cenazesini teslim alan isim

 Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket

Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte Özel'in önündeki son anket
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu? Yalı Çapkını 74. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon bu hafta başlayacak mı? Müge Anlı'ya neden dava açıldı? Müge Anlı neden suçlandı? Müge Anlı, Narin hakkında ne dedi? Narin Güran'ı kim öldürdü, olayı nedir? İzmir su kesintisi sorgulama! 9 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi nereden öğrenilir? İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Eylül Çarşamba bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var? Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor?
title