Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, gelişmeyi "Operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek." mesajıyla duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 16 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"OPERASYONLAR AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" başlığıyla duyurulan gelişmeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek!"