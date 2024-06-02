Üye Girişi
Haberler

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, gelişmeyi "Operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek." mesajıyla duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 16 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"OPERASYONLAR AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" başlığıyla duyurulan gelişmeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek!"

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Hakurk Suriye Irak YPG PKK Güvenlik Terör Güncel Haberler

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralı çıkarıldı

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
500

Yorumlar (4)

Özcan Özcan:

yaşasın tr az israil kardeşliği.Bu coğrafyada sırt sırta verirsek hiç bir ülke ve pkk terör örgütü,hamas terör örgütü gibi çapulcular bizi deviremez.

2
6
yanıtYanıtla
HALİS ER:

Oraları Türkiye ye katacağız

3
0
yanıtYanıtla
Özcan Özcan:

hmmm ok.sen bana bir paket winston al gel bakayım.

yanıt2
yanıt26
akan kaplan:

?????? Güçlü Türkiye ????

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title