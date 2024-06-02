Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 16 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"OPERASYONLAR AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli" başlığıyla duyurulan gelişmeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek!"