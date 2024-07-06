Üye Girişi
Haberler

Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti! Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonlarında bölücü terör örgütünün hain planı deşifre oldu. Terör örgütünün, Mehmetçiğin yürüttüğü operasyon bölgelerindeki köyleri bombalarla tuzakladığı ortaya çıktı. Teröristlerin ayrıca Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurduğu ve Dergele köyünü ise tamamen yaktığı tespit edildi. Bölgedeki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında, Dergele ve Miska köyleri arasındaki bölgede 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurduğu ve operasyon bölgesindeki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgilendirme yaparak, bölücü örgütün, bölgede yaşayan sivil halk üzerinden yaptığı hain planı deşifre etti.

KÖYLERİ BOMBALARLA TUZAKLAMIŞLAR

MSB'den yapılan açıklamada, "Kaçacak yeri kalmayan PKK'lı teröristler, Irak'ın kuzeyinde işgal ettikleri köylerde gizlenmek için ormanları ateşe vermiş, hatta Dergele köyünü tamamen yakmıştı. Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı. Dergele köyünde, komandolarımız tarafından bir sehpa üzerinde iki namlulu ÇNRA lançer sistemi bulundu. Söz konusu lançer sisteminin tuzaklandığı belirlenirken, METİ timlerimiz düzeneği başarılı şekilde imha etti." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti! Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasp ettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Arama sırasında sivil halkın meskun mahalline girmeyen komandolarımız, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösteriyor. Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizleniyor. Teröristlerin diğer köylerde de masum sivilleri kalkan yaparak evlerini ve bahçelerini patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilirken, Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK'lı terörist de silahlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti! Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, bölgede ele geçirilen, silah, mühimmat ve teçhizata ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, 2 termal dürbünü, 10 şarjörü ve 109 mühimmatıyla 2 M-16 piyade tüfeği, termal dürbünü, 12 şarjörü, 89 adet mühimmatıyla 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 Çek VZ 58 tüfeği ile 1 hafif makineli tüfek ele geçirildi. Ayrıca, 10 el bombası, farklı türlerde çok sayıda mühimmat, tabanca şarjörü, EYP yapımında kullanılan ekipmanlarla çok sayıda muhtelif malzemeye de el konuldu.

Terör örgütünün hain planını Mehmetçik deşifre etti! Köylere bombalı tuzaklar kurmuşlar

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Operasyon Irak PKK Politika Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı

Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı

 Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Bakmadan Geçme

TRT 1 frekans Euro 2024 ayarı nasıl yapılır? TRT 1 nasıl güncellenir, şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 FREKANS AYARLARI MİLLİ MAÇ | EURO 2024 TRT 1 frekans güncelleme bilgileri! Türkiye-Hollanda maçı şifresiz nasıl izlenir? TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? İngiltere-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere-İsviçre maçı şifresiz mi? Milli maç bu akşam mı? EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İZMİR YANGIN SON DAKİKA! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI? EURO 2024 Milli maçta kimler oynuyor? Türkiye-Hollanda muhtemel 11'ler! Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Demiral neden kadroda yok, cezalı mı? Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
Fatih Terim'den 'En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?' sorusuna bomba yanıt

Fatih Terim'den "En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?" sorusuna bomba yanıt
500

Yorumlar (2)

Goethegitme:

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar!

3
0
yanıtYanıtla
Ahmet null:

Korkak hainler garip köylülerden ne istiyorsunuz

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title