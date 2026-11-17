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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli hudut hattında 14 kilo 709 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut kartallarımız, Şemdinli/Hakkari hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyeti kapsamında 14 kilo 709 gram uyuşturucu madde daha ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı