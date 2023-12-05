MSB: Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava aracıyla ( Siha ) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Ara, bul, yok et' parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.