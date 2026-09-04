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MSB: Girne açıklarında arama kurtarma sürüyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Girne açıklarında alabora olan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi ile TCG Alemdar kurtarma gemisi tarafından devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, çalışmalardan fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA
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