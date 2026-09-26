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MSB, Gaziler Günü'nde Somali'de 40 tekerlekli sandalye dağıtıldığını bildirdi

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MSB, Gaziler Günü'nde Somali'de 40 tekerlekli sandalye dağıtıldığını bildirdi
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MSB, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının sivil-asker işbirliği kapsamında Somali'de gazi ve ailelerine destek verdiğini bildirdi. 19 Eylül Gaziler Günü'nde Somali Asker Hastanesinde 40 tekerlekli sandalye teslim edildi, ailelere gıda ve çocuklara oyuncak yardımı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'de ihtiyaç sahibi gazi ve ailelerine tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının, sivil-asker işbirliği faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Somali Asker Hastanesinde ihtiyaç sahibi gazi ve ailelerine 40 tekerlekli sandalye teslim edildiği, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldığı, çocuklara top, oyuncak ve çeşitli giyim malzemelerinin dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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