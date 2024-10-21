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MSB: FETÖ elebaşı vatansız olarak öldü

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MSB, "Devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Bu hainin "vatansız" olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi, kumpas davaları ve birçok krizin arkasındaki isim olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından doğrulandı.

Milli Savunma Bakanlığı ise terörist Gülen'in ölümünün ardından şu açıklamada bulundu: "Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kasteden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür.

Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Hala bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

MSB: FETÖ elebaşı vatansız olarak öldü
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

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