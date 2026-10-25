Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MSB, Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrikasının 100. yılını paylaşımla kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü kuruluş yılı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda kurumun faaliyetlerine ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100'üncü kuruluş yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"1926'da Eskişehir'de yakılan o ilk meşale, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' vizyonuyla dev bir asra dönüştü. Pervaneli uçaklardan muharip jetlere, motor revizyonlarından milli modernizasyon projelerine... Bugün 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, parça imalatından SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın her bir uçuşuna kadar Türk Hava Kuvvetlerinin çelik kanatlarına güç veriyor. 100 yıldır tek bir sözle, emin ellerde, güvenle gökyüzünde."

Paylaşımda, kurumun faaliyetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.

Kaynak: AA
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 2 yaralı

Refüjü aşan TIR karşı şeritteki otomobile çarptı! Sürücü öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi
Doğumda odaya vantilatör koyan hastaneyle hukuk savaşı! 46 bin 400 lirasını geri alan babaya açılan dava reddedildi

Lohusa odasına vantilatör koydular! Hastane davayı kaybetti
Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

2 ilimizde seçim heyecanı! Vatandaşlar soluğu sandıklarda aldı
23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi

23 yaşında feci son! Genç sürücü olay yerinde can verdi
Nev’in “Çok yalnızım” sözleri yeniden gündemde

Nev'den geriye bu sözleri kaldı: Çok yalnızım
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?

Baro seçimlerine damga vuran protesto
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket