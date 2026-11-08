Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MSB, Doğu Akdeniz'de 9-20 Kasım'da Mavi Balina-2026 tatbikatı yapılacağını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Doğu Akdeniz'de 9-20 Kasım'da Mavi Balina-2026 tatbikatı yapılacağını duyurdu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, 9-20 Kasım 2026'da Doğu Akdeniz'de Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı düzenleneceğini duyurdu. Tatbikata 4 bin 500 personel ve 8 denizaltı katılacak; NATO SNMG-2, ABD ve Pakistan fiili olarak; gözlemci ülkeler ise yer alacak.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de 'Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı' gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı, ülkemiz ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edilecek. Tatbikata, milli unsurların yanı sıra NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve ABD ile Pakistan'a ait unsurlar fiili olarak; Endonezya, Fas, Irak, Mozambik, Moritanya, Sudan, Suudi Arabistan ve Umman gözlemci olarak katılım sağlayacak. Tatbikata; 8 denizaltı, 20 su üstü unsuru, 10 hava unsuru, 1 insansız su altı aracı ve 4 bin 500 personel iştirak edecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara

Başını kaldırdı, gördüklerine inanamadı!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı

Milyonları ağlatan sahnenin perde arkasını yıllar sonra anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu
Demet Akalın konseri durdurdu! Yüzüne lazer tutan seyirciye sert tepki gösterdi

Demet Akalın konserde çıldırdı: Terbiyesizlik yapma!
Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşinin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı

Peker kardeşlerin yaşlarını duyan kulaklarına inanamıyor
Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi

Yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
“Kurşunlar” ve “Aylar” suç örgütlerine operasyon! 29 tutuklama

Kendilerine bu isimleri takmışlardı! 2 ayrı çeteye baskın
Gemlik'te nişanlısından ayrılan adam ayrılığını lokma dağıtarak kutladı! Afişteki sözler dikkat çekti

Nişanlısından ayrıldı, lokma dağıttı! Afişteki söz olay oldu