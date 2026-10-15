MSB, Diyarbakır'dan kalkan uçakların Doğu Karadeniz'de eğitim uçuşu yaptığını duyurdu

MSB, Diyarbakır'dan kalkan uçakların Doğu Karadeniz'de eğitim uçuşu yaptığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığından (Diyarbakır) kalkan uçaklarla Doğu Karadeniz'de Karadeniz Eğitim Uçuşu'nun başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık, paylaşımı sanal medya hesabından yaptı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçakların Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığından (Diyarbakır) kalkan uçaklarımızla Doğu Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı