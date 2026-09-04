MSB, Sivas Kongresi'nin 107. yılını andı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "107 yıl önce Sivas'ta yalnızca bir kongre toplanmadı; bir millet, geleceğine kendi iradesiyle yön vereceğini dünyaya ilan etti. Manda ve himayenin kesin bir dille reddedildiği Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bu milletin karakterinde teslimiyet değil, istiklal vardır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı