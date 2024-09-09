MSB'den PKK operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. 5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekatında; Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" denildi.