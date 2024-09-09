Üye Girişi
Haberler

MSB'den PKK operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. 5 Eylül tarihinde icra edilen hava harekatında; Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Güvenlik Politika Güncel Hakurk Terör Gara Irak PKK

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"Cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti"

 8 yaşındaki Narin'in mezarı! Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 9 Eylül Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? Narin'in tabutuna neden duvak koyuldu? 8 yaşındaki Narin'in tabutuna gelin duvağı neden koyuldu? Gülbin Tosun ve Mansur Yavaş olayı ne? Gülbin Tosun Mansur Yavaş'a ne dedi? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (9 Eylül) Dolar ne kadar oldu? TV8 canlı izle! (TÜRKİYE- İZLANDA) TV8 CANLI 4K İZLE! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! Milli ara ne zaman bitiyor? Milli ara ne zaman bitecek 2024? EXXEN CANLI İZLE! Türkiye-İzlanda maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Bu akşam (9 Eylül) hangi maçlar var? Narin'e ne oldu, başına ne geldi? Kaybolan Narin olayında son durum! Harry Potter 4 Ateş Kadehi neden kaldırıldı? Harry Potter ve Ateş Kadehi ne anlatıyor? Gülbin Tosun NOW'dan ayrıldı mı? Gülbin Tosun ne dedi, olayı nedir? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun istifa mı etti?
title