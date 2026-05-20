MSB: İsrail’in Sumud Filosu müdahalesi korsanlık

(İZMİR) - Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesini "yeni bir korsanlık eylemi" olarak nitelendirerek, "İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır" dedi. Bakanlık, "Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı, EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlendi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, EFES-2026 Tatbikatı'nın iki safha halinde icra edildiğini belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından biri olan organizasyona 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personelin katıldığını söyledi. Aktürk, toplantıda ayrıca terörle mücadele faaliyetleri, hudut güvenliği, Gazze'ye insani yardım götürmek isteyen "Küresel Sumud Filosu"na yönelik İsrail müdahalesi, NATO projeleri, Patriot sistemleri ve savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aktürk, EFES-2026 Tatbikatı'na ilişkin şunları söyledi:

"EFES-2026 Tatbikatı; ülkemiz ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla, 11-17 Nisan tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki safha halinde İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesinde icra edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026'ya milli unsurlarımız ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır. EFES-2026 Tatbikatı'nın maksadı, birleşik ve müşterek harekatta; planlama, koordinasyon ve icra konusunda birlikte çalışabilirliği geliştirmek, komuta-kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini denemek, katılımcı ülkelerin envanterindeki harp silah ve araçlarının müşterek kullanılma usullerini uygulamak, lojistik desteğin planlama ve icra esaslarını geliştirmek, ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak, asimetrik tehditlere karşı koyma ve hibrit harekat icra etme kabiliyetlerini artırmaktır."

Aktürk, ayrıca EFES Tatbikatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerin başarıyla kullanıldığını belirtti. EFES-2026 Tatbikatı'nda ilk defa kullanılanınlan Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve envantere alınması planlanan bir birçok muhtelif ve silah sistemlerini sayan Aktürk, ayrıca daha önceki EFES tatbikatlardan farklı olarak bu tatbikatta 'Askeri Karar Verme Sürecinde Yapay Zeka Destekli Analiz' uygulamasının kullanıldığını söyledi.

5 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Terörle mücadeleye ilişkin ise Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde; 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" dedi.

SON BİR HAFTADA SINIRDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN 218 KİŞİ YAKALANDI

Son bir hafta içerisinde yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 218 şahsın yakalandığını da dile getiren Aktürk, "Hudutlarımızda alınan yoğun ve etkin tedbirler sayesinde, son bir hafta içerisinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 218 şahıs yakalanmış, 976 şahıs ise sınırı geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalananların sayısı 3 bin 162'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 30 bin 170'e ulaşmıştır" diye konuştu.

YENİ BİR KORSANLIK EYLEMİ

Aktürk, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan "Küresel Sumud Filosu"na yönelik İsrail müdahalesi ile Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Aktürk, "Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında; Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan 'Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır. Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz. Ayrıca, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasının önemini ve bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İsrail ve Lübnan arasında 45 gün süre ile uzatılan ateşkes kararını da memnuniyetle karşılıyor, İsrail'in ateşkes ruhuna uygun davranması gerekliliğini yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

ENVANTERE YENİ KATILAN SİLAH SİSTEMLERİ

Envantere giren yeni silah sistemlerine ilişkin ise Aktürk, "Yerli ve milli savunma sanayimizin sunduğu imkanlarla savunma kabiliyetlerini modernize etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ileri teknoloji donanımı ve caydırıcı gücünü daha da artırma çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; TAYFUN Blok-2 Füzesi ilk kez olmak üzere, Fırtına-2 obüsü, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından hafta içerisinde; muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış, yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Deniz Topu Denizhan'ın üretimi tamamlanan 7'ncisi, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak MİLGEM Projesi'nin 10'uncu gemisine monte edilmek üzere teslim edilmiştir" diye konuştu.

ASKERİ AKARYAKIT BORU HATTI ÖNERİSİ

Bakanlık, Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisine ilişkin "NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi; NATO'nun Ortak Fonları kullanılmak suretiyle, NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanan ve halihazırda NATO'da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesidir. Söz konusu proje, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak İttifak'ın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO Ortak Fonları ekonomik ve efektif kullanılacaktır" açıklamasını yaptı.

PATRİOT SİSTEMİNDEN BİRİ ALMANYA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLECEK

Bakanlık, Türkiye'de bulunan Patriotların görev değişimine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizde konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlanmakta ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık altı ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir."

TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR MÜTTEFİK

Türkiye; sahip olduğu güçlü ve tecrübeli ordusu, NATO içerisindeki etkin konumu, gelişen savunma sanayii altyapısı ve Avrupa, Karadeniz, Kafkasya ile Orta Doğu arasında kritik öneme sahip jeopolitik konumuyla bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik konumundadır. Bu çerçevede Avrupa ülkelerinin, Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde ülkemizin stratejik rolünü daha güçlü şekilde değerlendirdiği; savunma, güvenlik ve stratejik iş birliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verdiği görülmektedir."

SURİYE ORDUSUNUN İLK YURTDIŞI TATBİKATI EFES-2026

Bakanlık, EFES-2026 tatbikatına Libya ve Suriye'nin katılımına ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin ev sahipliğinde icra edilen EFES-2026 Tatbikatında Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 personel olmak üzere toplam 502 personel, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek olarak eğitim yapmaktadırlar. Flintlock-2026'da ülkemizin desteğiyle başlatılan bu süreç, Libya ordusunun Libya toprakları dışında ilk defa EFES-2026 tatbikatına katılımıyla devam etmektedir. Tatbikata Libya bayrağı altında, tek Libya olarak katılan, Libya askeri personeline; Bot, Mayın/EYP, Tahkimat ve Beka, Özel Kuvvet Harekatı, SAT/SAS, İlk Yardım ve Sıhhi Tedavi, Amfibi Harekat, MEBS ve Muharebe Enkazı Arama Kurtarma alanlarında eğitimler verilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri; Libya'da 'Tek Libya, Tek Ordu' hedefi doğrultusunda somut adımlar atarak, yürütülen faaliyetlere destek vermekte; Türkiye'nin katkılarıyla icra edilen bu çalışmalar, taraflar arasındaki koordinasyon ve operasyonel uyumun geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde; yeniden yapılanma sürecine olan desteğimizin bir parçası olarak Suriye Ordusu çekirdek bir unsur ile EFES 2026 Tatbikatına katılım sağlamaktadır. Suriye toprakları dışında ilk defa bir tatbikata katılan Suriye ordusuna olan eğitim desteğimiz devam edecektir."

Kaynak: ANKA