MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'de konuşlandırılan F-16'larla ilgili bir paylaşımda bulundu. 'Kardeşimiz için geldik' notunu içeren paylaşımda, F-16 savaş uçağı ve Türk ile KKTC bayraklarını tutan bir kişinin fotoğrafı yer aldı.
MSB'DEN 'KARDEŞİMİZ İÇİN GELDİK' PAYLAŞIMI
KKTC'de konuşlandırılan F-16'lar için Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından 'Kardeşimiz için geldik' notuyla paylaşım yapıldı. Paylaşımda, F-16 savaş uçağının gökyüzünde olduğu ve bir kişinin elinde Türk bayrağı ile KKTC bayrağını tuttuğu fotoğraf yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı