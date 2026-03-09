MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandırıldı

MSB'DEN 'KARDEŞİMİZ İÇİN GELDİK' PAYLAŞIMI

KKTC'de konuşlandırılan F-16'lar için Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından 'Kardeşimiz için geldik' notuyla paylaşım yapıldı. Paylaşımda, F-16 savaş uçağının gökyüzünde olduğu ve bir kişinin elinde Türk bayrağı ile KKTC bayrağını tuttuğu fotoğraf yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı