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MSB'den İzmir Hava Harp Okulu ve Peç Olayı Açıklaması

MSB'den İzmir Hava Harp Okulu ve Peç Olayı Açıklaması
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MSB, Hava Harp Okulu'nun taşınacağına dair iddialar ve Konya'daki Peç olayı hakkında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeffaflık içinde görev yaptığını ve art niyetli haberlerin maksatlı olduğunu vurguladı.

MSB Kaynakları: (Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınacağı iddiaları ve Konya'da yaşanan Peç olayına ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkin görevlerini icra ettiği ve hiç olmadığı kadar şeffaf olduğu bu dönemde Bakanlığımızdan konuyla ilgili bilgi talep edilmeden yapılan haber, paylaşım ve yorumların maksatlı ve art niyetli olduğu aşikardır. Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan hiçbir iftira, karalama ve yalan kampanyası amacına ulaşamayacaktır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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