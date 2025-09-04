MSB'den Dezenformasyon Çabalarına Yanıt

MSB Kaynakları: (30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TSK'ya yönelik yapılan dezenformasyon çabalarına ilişkin) Anıtkabir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen törende yapay zeka ürünü fotoğraflarla generallerin arandığı, törene katılmak üzere aileleriyle birlikte gelen askeri personelin içeri alınmadığı iddiaları ve 2019 yılında bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından dava süreci devam eden görüntülerin tekrar dolaşıma sokulması Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik itibarsızlaştırma ve sistematik bir dezenformasyon çabasıdır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel