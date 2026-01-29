Msb Kaynakları: "Tsk'nın Barış Pınarı Bölgesindeki Bazı Bölgelerden Çekildiği Yönündeki Haberler Doğru Değildir"
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı bölgesinden çekildiği yönündeki haberlerin yanlış olduğunu belirtti ve TSK'nın bölgedeki faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını" bildirdi.
MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel