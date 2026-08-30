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MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Büyük Taarruz'un 104'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: AA
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