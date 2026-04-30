MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "NATO üyesi Fransa ve Yunanistan'ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından, basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamada bulunuldu.

Son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. NATO üyesi Fransa ve Yunanistan'ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır. Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye'yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır."

GKRY'ye Fransız askerinin konuşlandırılacağına ilişkin haberler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Fransız askerinin konuşlandırılacağına ilişkin haberler üzerine Türkiye'nin, uluslararası hukuka bağlı, bölgesinde barış ve istikrarın korunmasını önceleyen bir anlayışla hareket ettiği vurgulandı.

Bu yaklaşımın, hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin milli hak ve menfaatlerinden taviz verileceği anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Adası'nın güvenliği ve istikrarına ilişkin düzenlemeler uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olup, Türkiye garantör ülkelerden biridir. Fransa tarafından Güney Kıbrıs'a asker gönderileceğine yönelik açıklamaların hangi somut güvenlik ihtiyacına dayandığı belirsizliğini korurken, bu tür girişimlerin mevcut hassas dengeyi bozma ve gerilimi artırma riski bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açısından da gelecekte güvenlik riskleri doğurabileceğini ve bölgesel istikrarı zedeleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırmasına ilişkin, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda İsrail güçlerince gerçekleştirilen müdahale, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." denildi.

Saldırının, yalnızca insani değerleri değil, aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer güvenliğini de hedef aldığı aktarılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülke olarak, bölgede meydana gelen gelişmeler yakından ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından daha önce de yaptığımız gibi insani yardım ve destek çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Astsubay temin şartlarının değiştirileceğine ilişkin iddialar

Astsubay temin şartlarının değiştirileceğine ilişkin iddialar üzerine, personelin özlük haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların, değişen şartlara uygun şekilde, ihtiyaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan hususlara ilişkin ise Bakanlık tarafından yapılan bir çalışma olmadığı bilgisi verildi.

Türkiye'den Libya'ya giden askeri uçakların rotası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçuş rotalarının hava sahası kullanım kuralları, meteorolojik şartlar, uçuş emniyeti, acil durumlarda iniş yapılabilecek uygun havalimanlarının konumu, yakıt verimliliği ve dünyanın küresel yapısı gibi hususlar dikkate alınarak planlandığı kaydedildi.

Türkiye'den Libya'ya gerçekleştirilen askeri uçuşlarda, 2023'e kadar Türkiye'nin güneyinden geçen rota kullanılırken, aynı yıl itibarıyla uçuş rotalarının yeniden değerlendirilmesi sonucu yakıt verimliliği ve uçuş süresi açısından daha avantajlı olan kuzey rotasının kullanılmaya başlandığı aktarıldı.

Söz konusu kuzey rotasının, güney rotaya kıyasla yaklaşık 225 kilometre daha kısa olduğu, sorunsuz şekilde kullanılmaya devam edildiği ifade edildi.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görev değişimi

Bakanlık, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan görev değişime ilişkin de "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir." cevabı verildi.

