MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 743 kilometreye ulaştığını, Tel Rıfat'ta tespit edilen tünellerin tamamının, Münbiç'te ise yüzde 91'inin imha edildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde şehadete yürüyen kahramanları rahmetle anan Aktürk, "Birinci İnönü Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde ise başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere harekata komuta eden İsmet İnönü'yü ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Terörle mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar sınır ve sınır ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ile imha çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Münbiç'te imha edilen 2 kilometre tünelle 743 kilometreye ulaşmıştır. Böylece Tel Rıfat'ta tespit edilen tünellerin tamamı Münbiç'te ise yüzde 91'i imha edilmiştir." dedi.

Hudut güvenliği

Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, 1 Ocak'tan bu güne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 kişinin yakalandığını ve yakalananlardan birinin ise terör örgütü mensubu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda 853 kişinin hududu geçemeden engellendiğini söyleyen Aktürk, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği bilgisini verdi.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli güvenliğin yanı sıra pek çok bölgede güvenlik, barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi.

Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu'na katkıda bulunacak ülkelerin Genelkurmay Başkanlarının katıldığı uzaktan görüntülü görüşme toplantısının 5 Ocak'ta yapıldığını söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu 'Komite Toplantısı' ile 'Komuta Devri ve Aktivasyon Töreni' Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı'nda bugün icra edilmektedir. Yarın başlayacak ve 18 Ocak'a kadar devam edecek 8'inci aktivasyon faaliyeti kapsamında, 7-10 Ocak tarihleri arasında Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Priboy ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu gemileri İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirmekte, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve TCG Ayvalık gemilerimiz tarafından 12-13 Ocak'ta Burgaz/Bulgaristan'a, 17-18 Ocak'ta Köstence/Romanya'ya liman ziyaretleri yapılacaktır."

İsrail

Aktürk, İsrail'in, Gazze'deki ateşkes ihlallerine yeni yılda da devam ettiğini söyledi.

İsrail'in, birçok yardım kuruluşunun lisansını çeşitli bahanelerle iptal ederek bölgeye yapılan insani yardımları kısıtladığını ifade eden Aktürk, İsrail'in ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasına izin vermesinin uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu söyledi.

İkili görüşmeler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun programına ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Bugün, Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Ürdün Genelkurmay Başkanı'nı kabul edecek, yarın da ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye-Endonezya Savunma ve Dışişleri bakanlarının yer alacağı 2+2 formatındaki toplantıya katılacaktır. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, Japonya'da düzenlenen 'Hint Pasifik Yeni Yıl Paraşüt Atlayışı Faaliyeti'nin 11 Ocak'taki seçkin gözlemci gününe iştirak edecektir. Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız bugün, resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri Komutanı'nı ağırlayacaktır."

Eğitim ve tatbikatlar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, etkinlik ile caydırıcılığını daha da artırmak için eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.

Japonya'da 4-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Hint Pasifik Yeni Yıl Paraşüt Atlayışı Faaliyeti'ne iştirak edildiğini, 13-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Çok Uluslu Hava İndirme Tatbikatı'na katılım sağlanmasının planlanlandığını belirten Aktürk, "Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantıları kapsamında 5 Ocak'ta başlayan ve ülkemizde gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan toplantısı yarın sona erecek, Türkiye-Bangladeş toplantısı ise 12-16 Ocak tarihleri arasında yine ülkemizde icra edilecektir." ifadelerini kullandı.

Envantere yeni giren silah sistemleri

Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerinin arttırıldığını belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi:

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Seyyar Havan Tespit Radarı, MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3) ile Milli Piyade Tüfeği (MPT-76), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından, çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. Ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayata geçirdiği stratejik projelerle savunma sanayimizin gelişimine önemli katkılar sunan, yüksek yerlilik oranı, üretim gücü, esnek proje yönetimi ve ihracat kabiliyetiyle öne çıkan, Bakanlığımıza bağlı ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyor, tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Öğrenci ve personel temini

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım işlemleri kapsamında, "Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er" başvurularının 18 Ocak'a kadar yapılabileceğini söyledi.

"Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini" başvurularının 25 Ocak'a kadar süreceğini belirten Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı" başvurularının ise 29 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

Bedelli askerlik

Yapılan düzenleme ile bedelli askerliğin memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini hatırlatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin konuşan Aktürk, "Toplumun doğru bilgiye erişimini sağlamak adına büyük bir sorumlulukla görev yapan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek etiğine bağlı, ilkeli çalışmalarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)