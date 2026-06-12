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MSB "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığının Akhisar'a taşınacağı" iddiasını yalanladı

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Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu'nun Manisa Akhisar'a taşınacağı iddialarını yalanladı. Bakanlık, Akhisar'daki mevcut hava meydanının kabiliyetlerinin geliştirilmesi çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulunun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulunun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı bilgisi doğru değildir. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa'daki Akhisar Hava Meydan Komutanlığının kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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