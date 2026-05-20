Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçak, Konya'dan İstanbul'a akciğer grefti ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla, acil nakil bekleyen bir hasta için Konya'dan İstanbul'a akciğer grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Emanetiniz emin ellerde, kanatlarımızın altında. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait ambulans uçağımız, Konya'dan İstanbul'a acil nakil bekleyen bir hastamız için akciğer greftini emniyetle ulaştırdı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.