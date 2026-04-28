Msb: Akıncı Tiha, Libya'daki Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'na Katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den havalanan Akıncı TİHA'nın 2019 yılında Türkiye-Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanı Anlaşması'nda belirlenen deniz yetki alanı sınırlarını takip ederek Libya'da yapılan Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'na dahil olduğunu bildirdi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Libya'da gerçekleştirilen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Ülkemizden havalanan ve 'Tek Libya' 'Tek Ordu' hedefiyle tatbikata katılan AKINCI TİHA 2019 yılında Türkiye-Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanı Anlaşması'nda belirlenen deniz yetki alanı sınırlarını takip ederek tatbikata dahil oldu."

