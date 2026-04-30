Msb: "Adıyaman'da Yaralanan Vatandaş, Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi"

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde dağlık alanda düşerek yaralanan bir kişinin Kara Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopterle alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ot toplamak için dağa çıkan ve düşerek yaralanan vatandaşın, Kara Kuvvetleri'ne ait 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan kalkan S-70 tipi helikopter ile alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hastanede tedavi altına alınan vatandaşa, acil şifa dileğinde bulunuldu.

