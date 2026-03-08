Haberler

MSB'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın kahramanlarını onurlandırdı ve kutlama mesajı paylaştı. TSK'daki kadın askerlerin cesareti ve fedakarlığı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından "Kararlı adımlar, sarsılmaz irade ve geleceğe umutla bakan yürekler" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Zor şartlar karşısında dimdik duran asil duruş, gücünü inancından ve vazife bilincinden alır. Her koşulda cesaretiyle öne çıkan bu ruh, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kadın kahramanlarında hayat bulur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, vatan sevgisiyle görev yapan, azmi, fedakarlığı ve kararlılığıyla milletimizin gücüne güç katan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun."

Paylaşımda, TSK'da görev yapan kadın askerlere ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
