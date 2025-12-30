Mozambik'te şiddetli yağışlar binlerce kişiyi yerinden etti

Mozambik'in orta kesimindeki Sofala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların binlerce kişiyi yerinden ettiği, yolları ulaşıma kapattığı ve tarım alanlarında büyük hasara yol açtığı bildirildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Sofala eyaletine bağlı Buzi ilçesinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı seller nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalırken, yüzlerce ev yıkıldı veya hasar gördü.

Ulusal Afet Yönetim Enstitüsü (INGD), sel sonucu Buzi ilçesine ulaşımı sağlayan bazı yolların kullanılamaz hale geldiğini, bölge halkının daha yüksek ve güvenli alanlara ulaşmasının zorlaştığını kaydetti.

NGD, arama kurtarma ekiplerinin afetten etkilenenlere yardım ulaştırmak için sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Buzi İlçe Yöneticisi Jose Mutoroma, sel felaketinden 5 binden fazla hanenin etkilendiğini, yüzlerce evin yıkıldığını veya zarar gördüğünü, yaklaşık 10 bin hektar tarım arazisinin ise tamamen kaybedildiğini dile getirdi.

Mutoroma, seldan etkilenen bazı ailelerin Buzi'de bir okulda kurulan geçici barınma merkezine yerleştirildiğini söyledi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü Niassa, Nampula ve Cabo Delgado eyaletlerinde gök gürültülü sağanak yağışların devam edebileceği uyarısında bulundu.