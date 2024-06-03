Motosikletten Parçalanmış Çelik Kasa ile Yüklü Miktarda Para Bulundu, Şüpheli Adreste Ceset Bulundu

MERSİN'de motosikletinden parçalanmış çelik kasa ile yüklü miktarda para çıkınca polisin şüphelenip sorguladığı A.Y.'nin (20) verdiği adreste ceset buldu. Şule Özlem Ural'ın (32) boğularak öldürüldüğü belirlenirken, A.Y., cinayet şüphesi ile gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 01.00 sıralarında Toroslar ilçesine bağlı Korukent Mahallesi'nde yer alan Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) arkasında şüphelendikleri motosiklet sürücüsü A.Y.'yi durdurdu. Motosiklette parçalanmış çelik kasa ile yüklü miktarda para bulan ekipler, A.Y.'yi olay yerinde sorguladı. A.Y., kasayı Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir evden aldığını söyledi. Adrese giden polis, evde Şule Özlem Ural'ın cansız bedenini buldu. Ural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. A.Y. cinayet şüphesi ile gözaltına alınırken, Ural'ın cenazesinin Yenişehir ilçesindeki Afet Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.