Manisa'da 16 yaşındaki genç kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Özkan, motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dombaylı Mahallesi'nden Adala Mahallesi yönüne seyreden Ahmet Özkan (16) idaresindeki 45 AHT 836 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özkan'ın Salihli Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.