Kaza yapan vicdansız evlat, yaralı annesini bırakıp kaçtı Güncel Haberler Edirne'nin Keşan ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Oktay K., arkasından düşerek yaralanan annesi 74 yaşındaki Safinaz K.'yi yaralı halde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadın, oğlunun sürdüğü motosikletten düşerek yaralandığını ve oğlunun kaçtığını söyledi. Edirne'de sabah saatlerinde İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada Keşan Orman Fidanlık Şefliği yönünden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi yönüne dönel kavşaktan dönüş yapmak isteyen Oktay K. yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. YARALANAN ANNESİNİ BIRAKIP KAÇTI Kazada oğlunun arkasında oturan Safinaz K., motosikletten düştü. Oktay K. de motosiklete binip, annesini yaralı halde bırakarak kaçtı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Safinaz K., polise sürücünün oğlu Oktay K. olduğunu ve kendisini bırakıp gittiğini söyledi. Safinaz K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Polis, Oktay K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İspat Cami Mahallesi Keşan Güncel Haberler

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