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Sabah namazına giden imamın korkunç sonu

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Sultangazi'de sabah namazı için camiye giden imam Abdülkerim Kaba, İGDAŞ'ın kazdığı çukura takılarak düştü ve arkasından gelen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Ailesi, İBB'nin ihmali olduğu iddiasıyla hukuki süreç başlattı.

Sultangazi'de, motosikletiyle sabah namazı için camiye giden imam Abdülkerim Kaba, İGDAŞ'ın kazdığı öne sürülen çukura takılıp düştü. Kaba arkasından gelen kamyonun altına kalarak hayatını kaybetti. Kaba'nın ailesi olayda İBB'nin ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Motosikletli İmam Çukurda Düşerek Hayatını KaybettiAbdülkerim Kaba

ÇUKURA DÜŞTÜ, KAMYONUN ALTINDA KALDI

Olay, 16 Aralık'ta sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi 2375. Sokak'ta meydana geldi. Görevli olduğu camiye sabah namazı için motosikletiyle giden İmam Abdülkerim Kaba, İGDAŞ'ın yaptığı çalışma nedeniyle kazılan çukura takılıp düştü. Düştükten sonra arkasından gelen aracın altında kalan Kaba hayatını kaybetti. Olayın ardından araç sahibi gözaltına aldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosikletli İmam Çukurda Düşerek Hayatını Kaybetti

İMAMIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazanın ardından imam Abdülkerim Kaba'nın ailesi kazılan çukurun kapatılmadığı ve uyarı levhasının da bulunmadığını iddia ederek sorumlulardan şikayetçi oldu.

Motosikletli İmam Çukurda Düşerek Hayatını Kaybetti

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İmam Abdülkerim Kaba'nın kazılan çukura takılarak motosikletinden düştüğü ve arkasından gelen aracın altında kaldığı görülüyor.

Sabah namazına giden imamın korkunç sonu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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