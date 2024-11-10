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Motosikletli Grup, Atatürk'ü Cudi Dağı'nda Andı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosikletli bir grup, Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında Cudi Dağı eteklerinde Türk bayrağı ve posteri ile andı. Grup, Atatürk ilke ve inkılaplarının takipçisi olacaklarını belirtti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde motosikletli bir grup Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Cudi Dağı eteklerinde açtıkları Türk bayrağı ve posteri ile andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenlerle anılıyor.

Silopi ve Cizre ilçelerinden Cudi Dağı eteklerindeki Esenli köyü kırsalına giden motosiklet tutkunları da burada Büyük Önder'i anmak için Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Grup adına açıklama yapan Yasin Şafak, Atatürk'ü anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Şafak, şunları kaydetti

"Cudi Dağı'nda Atatürk posteri ve Türk bayrağımızı açarak güzel bir anma programı gerçekleştirdik. Ata'mızın 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözünden feyz alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk ilke ve inkılaplarının daima takipçisi ve destekçisi olacağımızın sözünü de buradan veriyoruz. Bu vesileyle Ata'mızın ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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