Masai yerlilerine harmandalı zeybeği öğreten gezginin yeni rotası Orhun Yazıtları

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinden 2016'da motosikletiyle çıktığı Afrika yolculuğunda, Tanzanya'nın Masai köyündeki yerlilere 'Harmandalı Zeybeği' öğreten gezgin Melih Yavaş (50), yeni rotasının Moğolistan olacağını söyledi. Orhun Yazıtları'nın bulunduğu bölgeden Kuşadası'na geçeceğini belirten Yavaş, "Eğer atalarımız at sırtında Orta Asya'dan Türkiye'nin en batısına kadar geldiyse, ben de motosikletimle başarabilirim" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Melih Yavaş, dünyayı dolaşma arzusu ile motosiklet tutkusunu birleştirdi. Yıllarca Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerini gezen Yavaş, daha sonra motosikletiyle yaklaşık 4 bin kilometre yol katedip İran turu yaptı. Yavaş, 2016 yılında yine motosikletiyle Mısır, Sudan, Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Malavi, Zambiya, Botsvana ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ni kapsayan toplam 15 bin kilometrelik Afrika kıtası gezisini tamamladı. Afrika turunda Tanzanya'nın Morogoro kentine bağlı Masai köyüne giden Yavaş, burada yerel danslarla karşılanınca, yerlilere 'Harmandalı Zeybeği' öğretti.

'TARİHİMİZDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP'

Bir süredir yeni bir dünya turu planlayan Melih Yavaş, hedefinin yaz mevsiminde motosikletiyle Orhun Yazıtları'nın bulunduğu bölgeden Kuşadası'na gelmek olduğunu söyledi. Moğolistan'dan Kuşadası'na motosikletiyle yapacağı yolculuğun, yaklaşık 5 bin kilometre uzunluğunda olacağını dile getiren Yavaş, "Öncelikle bu rotayı seçmemin amacı Orhun Yazıtları'nın tarihimizde önemli bir yere sahip olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca eğer atalarımız at sırtında Orta Asya'dan Türkiye'nin en batısına kadar geldiyse, ben de motosikletimle bunu başarabilirim diye düşünüyorum. Gezi sırasında çektiğim görüntülerle de daha sonra maceralarımı içeren bir belgesel yapmayı planlıyorum. Bir hayalimi daha gerçekleştireceğim için çok mutluyum" dedi.

'HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN'

Dünyanın farklı coğrafyalarını dolaşmak isteyenlere tavsiyelerde de bulunan Yavaş, "Öncelikle yeni kültürler ve coğrafyaları tanımak çok güzel bir duygu. Bunu motosikletle yapmanız şart değil. Sırtınıza çantanızı takıp, trenle veya otobüsle de dünyayı gezebilirsiniz. Tabii hayallerinizi gerçekleştirmek için önce plan yapmanız ve bunun peşinden koşmanız gerekiyor. Ayrıca her gün bu planla ilgili de kenara biraz para koymanız lazım. Bunları yaparsanız istediklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Seyahat etmek insanın tecrübe ve bilgi birikimini artırıyor" diye konuştu.

