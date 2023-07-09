Motosikletli aniden önüne çıkan otomobile çarptı, o anlar kameraya yansıdı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde motosiklet aniden önüne çıkan otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü kazada yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Okullar Caddesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Talha Ünlü aniden önüne çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ünlü'ye çevredekiler yardıma koştu.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Talha Ünlü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Hastanesine, oradan da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.