Ahlat'ta Motosikletli Polislerle Kutlama Coşkusu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarında görev alan motosikletli polis timleri, motosikletleriyle vatandaşlara tur attırdı.

Çarho bölgesinde içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kent sakinlerinin yanı sıra birçok ilden gelenler, şanlı zaferin coşkusunu yaşadı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli, aralarında kadın personelin de olduğu 40 polis, 22 motosikletle etkinliklerin gerçekleştirildiği alanda görev aldı.

Devriye faaliyetleriyle alanın güvenliğini sağlayan ve yaptıkları gösterilerle alandakilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan motorize ekipler, etkinliğe katılan yaşlı, genç ve çocukları motosikletine bindirerek tur attırdı.

Kadın polislerin de sürdüğü motorlara binerek ilk kez motosiklet deneyimi yaşayan vatandaşlar, unutulmaz anlar yaşadı.

"Çok heyecanlıydı"

Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılmak için Konya'dan gelen 63 yaşındaki Dürdane Çoban, AA muhabirine, ilk kez motosiklete bindiğini söyledi.

Alanda birçok faaliyetin yapıldığını belirten Çoban, "Etkinliği çok güzel bulduk. İlk defa geliyorum. Motosiklete ilk kez biniyorum, çok memnun oldum. Polislerimize güveniyoruz. Güvendiğim için de rahatlıkla bindim. Çok heyecanlıydı. Benim için güzel bir anı oldu." dedi.

"Bizim için unutulmaz bir anı oldu"

Fatma Timur ise "Daha önce motosiklet deneyimim olmamıştı. Çok güzel bir duyguydu. Bu coşkuyu tatmak gerçekten çok güzeldi. Bu tür şenliklerin olması daha önce yaşanmayan duyguların yaşanması açısından çok güzel. Herkesin buraya gelip bu duyguları yaşamasını, polislerimize eşlik etmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Ailesiyle motosiklete binen Özlem Timur da "Gerçekten güzel bir deneyimdi. Motosiklete binmenin zevkli bir şey olduğunu hissettirdiler. Bizim için unutulmaz bir anı oldu. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.