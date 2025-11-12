Haberler

Motosikletle Akrobasi Yapan Genç Ceza Aldı

İnegöl'de motosikletinin ön tekerini kaldırmaya çalışan 18 yaşındaki Enes Ö., direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya sebep oldu ve 51 bin 720 TL ceza aldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ön tekerini kaldırmaya çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle devrilen Enes Ö.'ye (18) 51 bin 720 TL cezai işlem uygulandı. Kaza anı ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, 10 Kasım'da saat 22.00 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Enes Ö., yönetimindeki 16 BNZ 305 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken ön tekerini kaldırmaya çalıştı. Kontrolünü kaybettiği motosiklet devrilirken, sürücü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan iki kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalkarken, kaza anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettikleri Enes Ö.'ye, 'Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme' suçundan 2 bin 167 TL, 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 993 TL, 'Motosiklet üzerinde akrobasi yapma' suçundan 2 bin 167 TL ve 'Drift' suçundan 46 bin 393 TL olmak üzere toplam, 51 bin 720 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
