Motosikletin kamyonetle çarpıştığı kaza kamerada

BATMAN Batman'da karşı yönden gelen motosikletin, sokağı dönen kamyonete çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Batman kent merkezi Fatih Mahallesinde karşı yönden gelen motosikletin, sokağı dönen kamyonete çarpması sonucu oluşan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Karşı yönden hızlı gelen motosiklet sürücüsü bir anda sokağı dönmeye çalışan kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü kaldırıma çarparak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Vücudunda eziklerin ve kırıkların oluştuğu motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.