Üye Girişi
Haberler

Motosikletin kamyonetle çarpıştığı kaza kamerada

Güncel Haberler

Batman'da karşı yönden gelen motosikletin, sokağı dönen kamyonete çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Motosikletin kamyonetle çarpıştığı kaza kamerada

BATMAN Batman'da karşı yönden gelen motosikletin, sokağı dönen kamyonete çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Batman kent merkezi Fatih Mahallesinde karşı yönden gelen motosikletin, sokağı dönen kamyonete çarpması sonucu oluşan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Karşı yönden hızlı gelen motosiklet sürücüsü bir anda sokağı dönmeye çalışan kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü kaldırıma çarparak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Vücudunda eziklerin ve kırıkların oluştuğu motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barış Zerooğlu - Güncel

Motosiklet Batman Fatih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title