Motosikletin Çarptığı Babanne Hayatını Kaybetti, Torunu Ağa Yaralandı

Motosikletin Çarptığı Babanne Hayatını Kaybetti, Torunu Ağa Yaralandı
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Düzce'de bir motosikletin çarpması sonucu 60 yaşındaki babaanne Fatma Küpküç hayatını kaybederken, 7 yaşındaki torunu Egemen Küpküç ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

1) MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI BABAANNE ÖLDÜ, TORUNU AĞIR YARALANDI

DÜZCE'de, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı babaanne Fatma Küpküç (60) yaşamını yitirdi, torunu Egemen Küpküç (7) ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Akçakoca yolunun Karaca Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan İran uyruklu Salar Zare Glahecheh yönetimindeki 81 MA 0082 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Küpküç ve torunu Egemen Küpküç'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle babaanne ve torunu yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fatma Küpküç'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan torunu Egemen Küpküç ve hafif yaralanan motosiklet sürücüsü ise sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Küpküç'ün cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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