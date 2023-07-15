Farklı illerde çok sayıda hırsızlık yapan seri çocuk, Denizli'deki son vukuatında evde kıyafet değiştirirken unuttuğu gözlük sonucu JASAT tarafından İzmir'de yakalandı.

Motosikleti ile illeri dolaşan seri hırsız, girdiği evde gözlüğünü unuttu

Seri hırsız son durağı Denizli'de yakalandı

DENİZLİ - Farklı illerde çok sayıda hırsızlık yapan seri çocuk, Denizli'deki son vukuatında evde kıyafet değiştirirken unuttuğu gözlük sonucu JASAT tarafından İzmir'de yakalandı.

Denizli Buldan ilçesinde atletli bir şekilde bindiği motosikletiyle bir eve giden hırsız, burada etrafı kolaçan ettikten sonra kameraların önünü kapatıp içeri girdi. İlk başta kıyafetlerini değiştiren hırsız, gözlüğü de unutarak 20 bin TL'yi alıp kaçtı. İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 36 saat süren kamera incelemesi sonucu şüpheli şahsın kimliğinin Burak Can B. olduğunu belirledi. Sabıkasının kabarık olduğu belirlenen çocuk hırsız, İzmir ili Kiraz ilçe Jandarma Komutanlığı ile kurulan koordine sonucunda yakalatılarak Denizli'ye getirildi.

İfadesi alınan şüphelinin İzmir, Manisa, Denizli, ve Çanakkale'de 26 hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi. Seri hırsızlığı Denizli'de biten Burak Can B., ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan son hırsızlık ise evin kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızın motorla gelmesi ve kolaçan ettikten sonra kamerayı kapatması yer aldı.