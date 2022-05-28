MOTOSİKLET YOLDA YÜRÜYEN GENCE ÇARPTI: 2 ÖLÜ - Haberler

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Tunçkan Serdar Şendur (48) motosikletle yol kenarında yürüyen Enes Özdemir'e (21) çarptı. Ağır yaralanan Şendur ve Özdemir hastanede yaşamlarını kaybetti.

Kaza gece saatlerinde, Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Tunçkan Serdar Şendur idaresindeki 34 BJT 038 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine ardından da yolda kenarında yürüyen Enes Özdemir'e çarptı. Kazada Şendur ve Özdemir ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel