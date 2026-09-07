Haberler

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA’nın Mudanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ve çarpmanın şiddetiyle motosikletin arkasından savrulan bir kişi yaralandı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ve çarpmanın şiddetiyle motosikletin arkasından savrulan bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mudanya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. (25) yönetimindeki 16 BNB 702 plakalı motosiklet, cadde üzerinde ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Halil G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya Halil G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

Daha ilk maçtan bu yapılır mı? Birkaç saat arayla iki farklı takım taraftarıyla arbede yaşadılar

Birkaç saat arayla iki farklı takım taraftarıyla arbede yaşadılar
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı

Mahkemede bir anda yere yığıldı! Hakimin kararı değişmedi
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Eski Fenerbahçeli Djiku, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu

Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor

Alman siyaset bilimciden kritik uyarı: İki büyük kriz yaşıyoruz