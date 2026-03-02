Haberler

Aydın'da arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletini çaldığı iddiasıyla arkadaşından tüfekle vurulan Mustafa Ceylan hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletini çaldığı iddiasıyla arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki evde bir araya gelen arkadaşlardan S.O. (38) ile motosikletini çaldığını öne sürdüğü Mustafa Ceylan (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.O, pompalı tüfekle Ceylan'a ateş açtı.

Arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, katil zanlısı S.O'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
