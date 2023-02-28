MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KASK KAMERASINDA

Antalya'nın Kemer ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştığı kazada Serkan Özdemir hayatını kaybetti. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle Akdeniz Caddesi üzerinden Kuzdere Mahallesi istikametine giden Serkan Özdemir'in kullandığı 07 ADE 102 plakalı motosikletle Akdeniz Caddesi'nden ara sokağa girmek için manevra yapan Ü.B.'nin kullandığı 07 K 2657 plakalı otomobil çarpıştı. Serkan Özdemir yerde hareketsiz kalırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Serkan Özdemir'e olay yerinde kalp masajı yaptı. Ardından bilinci kapalı şekilde ilçe merkezindeki özel bir hastaneye götürülen Özdemir kurtarılamadı.

Kazayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla emniyet müdürlüğü trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kemer merkezindeki bir işletmede yemek kuryesi olarak çalışan Serkan Özdemir'in kaza sırasında koruyucu kıyafetlerini giydiği ve kaskının takılı olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ü.B. kazanın ardından gözaltına alındı.

Diğer yandan kaza anı Serkan Özdemir'in kask kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde yolda ilerleyen Serkan Özdemir'in, dönüş yapmak isteyen otomobile çarptığı anlar yer aldı. (DHA)