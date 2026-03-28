Afyonkarahisar'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 249 bin lira ceza uygulandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 249 bin lira ceza kesildi. Sürücü, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki trafik denetiminde "dur" ihtarına uymayan sürücü, plakasız motosikletiyle kaçmaya başladı.
Ekipler, sürücü N.B.S'yi kovalamaca sonucu yakaladı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy