Kocaeli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosikletliye 39 bin 716 lira ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 39 bin 716 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alikahya Atatürk Mahallesi Sanayi Caddesi'nde "tek teker tehlike" başlıklı haber üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede söz konusu motosikleti kullanan Y.C.D, polislerce yakalandı.

Sürücüye, "ehliyetsis, plakasız ve muayenesiz motosikleti kasksız olarak kullandığı, ayrıca motosikletle trafikte akrobatik hareketler yaptığı" gerekçesiyle 39 bin 716 lira idari ceza kesildi.

Motosiklet trafikten men edilirken, Y.C.D. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.