Avcılar'da motosiklet sürücüsü kaskıyla yayayı darbetti

AVCILAR'da motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı yayayı kaskıyla darbetti. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosiklet sürücüsü ile kaldırımda yürüyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirine küfür etmesi üzerine büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü, kaskını çıkararak yayaya vurmaya başladı. Bu sırada sokaktaki polis aracını gören ikili, kavgayı sonlandırıp olay yerinden uzaklaştı. Kavga anları çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.