Motosiklet Sürücüsü, 'Dur' İhtarına Uymayarak İki Polisi Yaraladı

Motosiklet Sürücüsü, 'Dur' İhtarına Uymayarak İki Polisi Yaraladı
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, iki polisi çarparak yaraladı. Sürücü gözaltına alındı ve trafik ihlallerinden toplam 56 bin 219 lira ceza kesildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle çarptığı 2 polisi yaraladı.

E.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Motosiklet sürücüsü Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde polis memurları K.G. ve M.D'ye çarptı.

Kazada yaralanan polisler Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden de toplam 56 bin 219 lira para cezası uygulandı.

Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
