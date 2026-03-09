Manisa'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Deniz Doğan (21) idaresindeki 45 AKH 955 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan