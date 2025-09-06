Haberler

Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosiklet devrildi, sürücü Hakan Kudüsoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.

Hakan Kudüsoğlu'nun (47) kullandığı motosiklet, Denizli-Aydın kara yolu Salavatlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kudüsoğlu'nun cenazesi, Sultanhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
